Die lul heeft niet per ongeluk of in een driftbui iemand doodgeschoten. Hij heeft doelbewust nekschoten uitgedeeld aan winkelmedewerkers die de kluis niet open kregen. Twee van hen overleden, de derde is blijvend verlamd.

In de jaren daarvoor had de bewapende karateka ook al een lange reeks zware mishandelingen gepleegd. Bij overvallen maar ook "gewoon" uit verveling.

Waarom moet dat terug de maatschappij in?

Gaat hij ooit wat toevoegen?

Of vindt hij zijn gratis huis en uitkering hem te min en pakt hij straks zijn oude bezigheden weer op?

En wie is daar dan verantwoordelijk voor?