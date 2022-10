Heel erg belangrijk breaking nieuws bij onze vrienden van Omroep Worst. De worst van de HEMA is niet overal op. Op sommige plekken wel, maar op sommige plekken niet. Een paar voorbeelden. Bij de Grote Marktstraat in Den Haag zijn de worsten op. Bij de HEMA aan de Fahrenheitstraat zijn ze ook op. Bij de winkel aan het De Savornin Lohmanplein zijn de worsten eveneens op! Maarrrrr gelukkig, bij het filiaal in Den Haag Loosduinen hebben ze wél worsten. Ook aan de Willem de Zwijgerlaan zijn genoeg worsten op voorraad. Ook in winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn zijn nog genoeg worsten. En natuurlijk, ook aan de Kleiweg in Gouda zijn nog genoeg worsten. Toen dacht iemand van Omroep Worst: op sommige plekken is de HEMA-worst op, daar zit een artikel in! Okee dan, gedeeld!