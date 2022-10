Ik was er ook, ergens in de jaren '70. Want dat moest, van Crosby, Stills, Nash & Young. In Tetouan werd onze auto bekogeld met stenen - zonder enige aanwijsbare aanleiding. Meknès vond ik een ramp; een boevennest. Marrakesh vond ik indrukwekkend, met zijn enorme stadsmuren en de Koutoubia, maar verder een toonbeeld van Derde Wereldse chaos. Naarmate we verder naar het zuiden afzakten, werden niet alleen de steden relaxter, maar ook de mensen vriendelijker; Ouarzazate, Zagora en vooral Taroudant vond ik redelijk prettig. En terug naar het noorden merkte je pas écht het grote verschil. Het hele noorden, de Rif dus, is qua mentaliteit een ramp; opgefokt, agressief, onbetrouwbaar. En laat dat nou precies het gebied zijn waaruit de meeste invasieve Marokkanen woonachtig in Nederland, afkomstig zijn.

Hoe dan ook, ik hoef er nooit meer heen. En bovendien is mij duidelijk geworden dat de heren Crosby, Stills, Nash & Young de voorlopers waren van de hopeloos naïeve islam-knuffelaars die momenteel heel West-Europa naar de rand van de afgrond begeleiden.

"Take the train from Casablanca going south

Blowing smoke rings from the corners of my mouth, my mouth

Colored cottons hang in the air

Charming cobras in the square

Striped djellebas we can wear at home

Well, let me hear ya now".

Yeah, right.

Tis goed met je.

F*ck it.