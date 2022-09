Anders namelijk.

Ik heb dus op mijn zoektocht naar lekker bier in La France een topper gevonden. Wat heeft dit met bijen te maken? Nou dit.

De brouwerij is Carbon neutraal. Ja echt hun brouwerij draait op windmolens.

Dat geloof ik want dat staat op hun blikje.

Maar het mooiste wat op hun blik staat is dit. Hou je vast!

Here's to you....by drinking this beer you are having a positive impact on the planet.

Nou ja zeg moi??

Lekker pilsje doet me denken aan Brouwerij het IJ.

Heet Brewdog Lost uit Schotland.

Leve de bijen!