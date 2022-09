Hahaha o goddegod die waaaaaardeloze Liane den Haan heeft iets bedacht. De duizendste politieke partij van Nederland: Goud. Tevens de zoveelste poging een bejaardenclub op te richten zonder dat die vileine sjoelbaksjouwers elkaar de tent uit vechten omdat ze vergeten zijn waarom ze ook alweer bij elkaar zitten. Goud staat voor: G(oed) oud(er worden in Nederland). "En dan goud, want dat is het hoogst haalbare." Het is niet alleen de debielste partijnaam van Nederland, het is ook meteen de debielste partij van Nederland, op de vvd na dan. Liane den Haan was al de vos in het kippenhok van 50Plus en iedereen die wat te maken had met 50Plus is óf dood óf zit dement naar de vensterbank te loeren te wáchten op de dood, met de thermostaat op 25 en een glaasje advocaat in de poot. Als Liane den Haan een vrouw was, dan heette ze Truus. Liane den Haan kan echt he-le-maal niks, behalve ruzie maken, het huis in elkaar laten storten en uit de ruïne alleen de zetel meenemen. Liane den Haan zit ook helemaal niet in die Kamer voor de ouderen. Liane den Haan zit er alleen maar voor Liane den Haan.