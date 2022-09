@John McClane | 12-09-22 | 09:11: Ja ik heb in mijn omgeving 2 bedrijven gehoord die zeggen: we ging heel hard naar de kloten en dan dit voorbeeld wat heel concreet is. En ja die zijn echt van 5k naar 40k gegaan. verachtvoudigd!

@Graaf van hogendorp, heel raar allemaal, maar het zijn wel degelijk de energiereuzen die recordwinsten draaien en die wel degelijk de vergoeding op teruglevering van 0,27 naar 0,09 terugdraaien: hoezo duurdere inkoop? Gas verkopen we voor 1 euro de kuub aand Belgie en Duitsland, maar hier rekenen we gewoon 4 euro. Overal in Europa betalen ze minder, maar gekke henkie hier moet alles x4 gaan betalen.