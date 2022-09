Wat is de les nu?

Je niet afhankelijk maken van gekke landen?

Hadden ze dat niet wat eerder kunnen verzinnen dan?

Jazeker wel.

Maar we zijn naïef.

1 april 2015, nota bene een jaar na de annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH17, was er het openingsfeestje van het Gasopslag Bergermeer, de grootste commerciële opslag van Noord-West Europa.

GazProm had daar enorm in geïnvesteerd, maar was afwezig.

Maria van der Hoeven (CDA) hield een speech over energiezekerheid en de vrije gasmarkt.

Als MinECoZa had ze de opslag er doorheen geduwd, een commercieel project in algemeen belang.

In mei 2022 draaide Poetin de kraan van Gazprom dicht.

Er was bijna geen reserve, want in de maanden ervoor liet Gazprom de grootste opslag van Nederland leeg.

Niemand die toen aan de bel trok en Stef Blok liet het aan de markt over. "Een goed functionerende gasmarkt is een belangrijke waarborg voor de leveringszekerheid." terwijl Rusland zorgde voor 42% vulling en het nodige kussengas.

Het was dat de die winter zeer zacht verliep, anders had Nederland begin van het jaar al problemen gehad.

Nederlanders zijn best aardig, maar naïef.

Kindhearted but stupid.

En je kunt ze steeds de hoek inschoppen, ze blijven vriendelijk terugkomen.