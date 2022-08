Gorby heeft het destijds zeker goed gedaan en de wereld is hem daarvoor dank verschuldigd, maar vergeet niet dat het wel per ongeluk ging. Het was niet wat hij aanvankelijk wilde. Hij had China als voorbeeld genomen om de hervormingen door te voeren, maar stond ook vrijheid van meningsuiting toe, iets wat de Chinezen dus niet deden. Die "fout" was onherstelbaar, zeker nadat ook de oude garde uit de partij geflikkerd was. Opstand volgde en hij raakte de controle kwijt. Het betekende het einde van de Sovjet Unie en van Gorby zelf. Achteraf zal hij misschien gelukkig met de situatie geweest zijn, maar het was zeer zeker niet zijn bedoeling. Hij had het eigenlijk verkloot en kon niet meer terug.