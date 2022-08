En toen diende zich er een nieuwe goudstandaard aan. Geen technologische of zo, die begrijpen we toch niet. Dit is een nieuwe marketing-goudstandaard voor hoe je de toekomst verkoopt aan Hele Stoere Mannen boven de 45. Want deze Amerikaanse RTL7-toonkleur is natuurlijk hoe je vegetarische biefstuk aan Harry Pater verkoopt.

Uit de intro: "Yeah, we just went all electric, guilty as charged. But we still have our rights, the right to remain LOOUUDDD." Dat is zeg maar als bij Loetje van een vega-biefstuk genieten terwijl jij en je maten luidkeels overeenkomen hoe geweldig echt vlees is en al helemaal voor mannen. En dan dit soort heerlijke ingestudeerde one-liners door de chef sales: "126 decibels of output, that's tower fly by spill your coffee loud". Oh hell ja dat is een TOP GUN REFERENTIE want volgens Dodge's afzetmarkt is er maar een ding beter dan TOP GUN I en dat is TOP GUN II (lol na breek).

Dus, fuck 't Moofje en de Fatbike, wij gaan Dodge en ja ook op het fietspad wat ga je er aan doen dan want wij zijn de mannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vrouwen.

Wat een machtig apparaat

Loool deze ingestudeerde one-liners over het geluid

Een auto volledig gemaakt voor vaders na Top Gun II