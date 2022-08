Dus dan ben je een of andere Truus en zit je op het terras. Het is weer eens anders dan thuis lebberen uit een blik bier van het merk 'Bier'. Tien bier, maar 'het kunnen er ook meer zijn geweest' in je pens. En dan maar mensen uitschelden vanaf het terrasje. Boe boe boe mensen. Boa's uitschelden voor mensen met het syndroom van down die tevens lijden aan kanker. Want: ze kan niet tegen autoritair gedrag. En eerder dit jaar had ze ook al een agent uitgescholden en beledigd. Die vrouw is... 56 jaar. Dan ben je 56 jaar en ben je voor de rest van je leven verneukt. En waarom? "Ik denk dat er iets in mijn bier is gestopt." Is goed hoor Truus.