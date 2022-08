Houellebecq is ook maar een luchtfietser. Verander moslim naar christen en islam naar christendom en je hebt een vrijwel identiek boek. Ik heb niets met islam maar ik vind dat geneuzel van "christenen" van allerlei allure nogal hypocriet. Ik walg van beiden. Het traditionele orthodoxe christendom is voor zo ongeveer 99% gelijk aan islam. Zeg ik niet, zegt Vladimir Poetin. "After the Tsarist regime fell, the Soviet Union introduced a policy of state atheism, which impeded the practice of Islam and other religions and led to the execution and suppression of various Muslim leaders. Following the collapse of the Soviet Union, Islam regained a prestigious, legally recognized space in Russian politics. More recently, President Putin consolidated this trend, subsidizing the creation of mosques and Islamic education, which he called an "integral part of Russia's cultural code",[10] encouraging immigration from Muslim-majority former Soviet bloc states, and condemning the anti-Muslim hate speech, such as caricatures of the Islamic prophet Muhammad."

Onze protestanten en katholieken zijn weinig beter.

Wat is er zo moeilijk aan stellen dat islam en christendom goede dingen hebben maar ook hele slechte dingen?