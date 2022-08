Twee wereldoorlogen starten, ze bijna allebei winnen en aan het eind van diezelfde eeuw alsnog de baas van Europa zijn. En daarna ook nog het vakblad van de Britse elite laten pleiten voor Duitslands rol als een "stronger, bolder, more determined leader of a more united Europe". Nou, dan ben je een speciaal volkje hoor. We zouden er bijna een essay over de Duitse volksziel van gaan schrijven. Maar een sterker, gedurfder Duitsland als onbetwiste leider van een nog verder verenigd Europa onder dreiging van het Rode Gevaar - het verdient geen originaliteitsprijs.

En even een oprechte vraag. Is er een land waarvan een ongeveer 16-jarige inwoner met zoveel doorleving, overtuigingskracht, alsof z'n voorvaderen door hem spreken, "DEUTSCHLAND ICH LIEBE DICH!!!" kan schreeuwen, zoals de jongen time-coded in de onderstaande trailer? Een Brit die "England I love you" schreeuwt? Zijn ze te nuchter voor. Een Fransman die "La France je t'aime" schreeuwt? Dat hele land is gebaseerd op dat de Fransen hun eigen land haten. Een Nederlander die "Nederland ik hou van je" schreeuwt? Hou eens op man wat goor en bovendien gelooft niemand het omdat het namelijk niet waar is - we tolereren onszelf hoogstens. België? Dat is geen land. Italië ook niet, dat zijn twee landen en met twee landen bedoelen we twee keukens en kledingwinkels. Spanje? Die burgeroorlog is nooit geëindigd, net als de aanmaningen van de Duitse deurwaarder.

Wat we er ook van vinden. Duitsers zijn anders.

