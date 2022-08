Ik begrijp de redenen achter het op de markt brengen van nieuwe smaken - het vergroten van marktaandeel door het verwerven van nieuwe klanten - maar dit zijn pure marketingijsjes. Horen we nooit meer wat van, de bedenker wordt achteloos ontslagen en er verschijnen onvermijdelijk weer nieuwe smaken waarop de gebeurtenissen zich weer herhalen. Tot in het einde der tijden. Terwijl de waarheid zo simpel is. Het lekkerste ijs dat ik ooit heb gegeten was softijs in een oubliehoorn, besprenkeld met snippers pure chocolade. Ik at het tijdens een vakantie op Bornholm in 1978. De verkoper had een ijscokar in een vissershaven en al lijkend keek ik uit over donderende vissersschepen. Ik was gelukkig. En daar had ik geen mayonaise- of ketchupijs bij nodig.