Als u de vlag nog niet ondersteboven had hangen vanwege de solidariteit met Oekraïne de stikstof, dan kunt u het alsnog doen om te laten zien dat u achter horecabezoekend Nederland staat. Drie euro en vijfenzestig cents voor een (zegge: 1) glaasje water met een schijfje gember en citroen. Dat is voor B. van Dam, die kennelijk twee jaar lang druk bezig is geweest met het in stand houden van onze horeca, nog bedankt daarvoor B. van Dam, zonder uw hulp had de horeca het nooit gered, een klap in het gezicht. "Dit is uitmelken (huh?, red.) en heeft met inflatie niets te maken." Maar zolang er Verzet is, is er Hoop. "Dan maar met dat ene drankje lang blijven zitten, ze vragen erom." Kijk Mark van den Oever, zo kan het ook.

Pik het niet langer!