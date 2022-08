Daar heb je echt geen state of the art <4nm chips voor nodig XD

Beetje modem kun je ook bouwen met chips van 3-5 jaar oud en die krengen kun je ook in de VS of zelfs door NXP of ASML laten bouwen.

Issue is vooral high-tech militair spul en ruimtevaart, raketten, gps, AI etc. Kleiner = lichter = meer payload = meer slag/rekenkracht. Dáár heb je die state of the art chips voor nodig...

Maar goed, dat Taiwan heden ten dage überhaupt nog chips aan China levert, is eigenlijk een beetje je eigen graf graven, daar mag ook weleens iets van gezegd worden: Als Taiwan stopt met leveren, dan moet China wel zelf fabrieken bouwen(waarvan de vraag is of ze 't zelfde niveau kunnen halen) en dat gaat dan en koste van legeruitbreiding.

Het Westen moet ook gewoon kleur bekennen en Taiwan erkennen als individuele natie: dat is allang over due. Had het Westen dat 20-30 jaar terug al gedaan, had China niet eens de economische leverage om die erkenning te voorkomen(met boycots van exports naar die landen), laat staan een modern leger om aan te vallen...