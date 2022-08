Nieuwsupdate uit de hardst werkende sector van Nederland: de onderwereld. U dacht misschien dat alle werknemers momenteel hun drugsgeld zitten weg te zuipen in Playa del Costa, en dat klopt deels, maar een klein deel is achter gebleven om de boel draaiend te houden. En met draaiend houden bedoelen we natuurlijk dood en verderf zaaien. Deze keer (en niet de eerste keer) in Tilburg waar een man voor zijn woning aan de Borselestraat door twee schutters is doorzeefd met kogels. De daders waren duidelijk aan het wachten tot het slachtoffer thuis zou komen en openden het vuur zodra hij uit zijn auto stapte. Zijn Mercedes staat nog met een open portier als stille getuige in de straat. Het donkere geklede liquidatieteam ging er op een scooter vandoor lijkt te zijn weggekomen. Wie deze keer het slachtoffer is van de nimmer te stillen bloedlust van onze georganiseerde misdaad is nog niet bekend. Buurbewoners omschrijven hem als "een markant figuur" en we durven er wel een kabouterenvelopje op in te zetten dat hij in dezelfde sector actief was als de schutters. En zo loopt het aantal slachtoffers langzaam op en mag het duidelijk zijn dat het verwijderen van Taghi & Co niet de eindoplossing van ons criminele geweldsprobleem was.