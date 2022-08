Ach, het zit even in een dipje nu ik drie dames tegelijk boos heb gekregen. Probleem is dat ze elkaar hebben leren kennen via mij en ineens hartsvriendinnen werden. Allemaal prima, kans op trio's verhoogd maar ze lullen onderling zo ontzettend belachelijk veel en (denken) op die manier achter van alles over mij te weten te komen. Een is een prachtige Francaise met wie ik twee en half jaar geleden een korte affaire van twee maanden heb gehad maar waar zij nooit helemaal overheen gekomen is. Afgezien van de vurige nachten ontplofte ze constant en was ze super jaloers en het sleept dus nog voort. De tweede is een Zweedse die het slechts een keer wilde doen voor de fun maar toen terugkwam en dus meerdere keren op haar knieen allerlei wilde dingen deed. Maar dit dus aan die Francaise vertelde, niet wetende dat ik daar dus ook mee was geweest. Een derde is een Spaanse schone die zij beiden weer kennen en die mij in een dronken bui allerlei hints gaf. Daar ben ik van af gebleven maar die draait het verhaal naar de Franse en Zweedse dus om dat ik haar probeerde te versieren. Iedereen boos op mij want ik lieg en bedrieg en weet ik wat. Ik heb ze alle drie hun eigen en elkaars mail- en appverkeer gestuurd zodat ze precies konden zien wie wanneer aan de beurt was en wat ik tegen wie wanneer gezegd heb. Dit werd niet op prijs gesteld want ineens bleek het allemaal wat anders te liggen dan ze elkaar verteld hadden. Maar toch blijf ik de boeman. Probeer ze nu alle drie te lozen zonder al te veel reputatieschade op te lopen. Ben nog aan het nadenken hoe.