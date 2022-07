("QT't" = Quote Tweet ). Ja dit gaan we toch even uitleggen want dit is huge in de sigma community

Wat, in godsnaam, is sigma, vraagt u? Snappen we. Lees even mee en klik vooral op de linkjes onder bevreemdende Engelse woorden. De sigma male werd een aantal jaar terug on-ironisch geïntroduceerd in de manosphere. John Wick was er destijds even het boegbeeld van. Urban Dictionary geeft een uitstekende on-ironische beschrijving: "A more internally-focused sibling to the alpha male. While the alpha male quantifies himself on his high position in the social hierarchy, a sigma male prefers to forego the social hierarchy and need for external validation altogether and pursue internal strength instead. Essentially a "loner" or a stray man (...). The sigma male is not socially inept but simply socially disinterested."



Literally me

In films een veelvoorkomend figuur, maar in het echt natuurlijk extreem zeldzaam. Maar dat weerhield Zoekende Jongens er een paar jaar terug niet van het archetype on-ironisch te omarmen en te denken dat die personages "literally me" zijn. Vervolgens duurde het vrij kort voordat het fenomeen in de centrifuge belandde en elke pretentie stierf aan ridiculisering.

Het destillaat dat vervolgens van het fenomeen overbleef daarentegen - de huidige semi-ironische sigma community - is een van de leukste online aesthetics van dit moment.

Het concentreert zich vooral rond Christian Bale's Patrick Bateman uit American Psycho, Ryan Gosling in een veelheid aan rollen - maar toch vooral in Drive - en recenter bovenstaande Anthony Starr's Homelander uit hitserie The Boys. In mindere mate komen 'vergelijkbare' personages als Jake Gyllenhaal in Nightcrawler, Mads Mikkelsen vooral als zichzelf en meestal niet in filmrollen, DeNiro in Taxi Driver, Saul Goodman en heel soms Robert Pattinsons Batman langs.

De semi-ironische verheerlijking van belichamingen van een systeem, door verliezers van datzelfde systeem

Wat er in deze esthetiek vooral rondom Patrick Bateman en Homelander gebeurt is het volgende. American Psycho en The Boys zijn (o.a.) expliciete kritieken per overtrekking op rechts roofkapitalisme, misogynie, homofobie en algehele misantropie. En hier wordt het interessant: de hoofdpersonen en belichamingen van dat systeem in overtrokken fictieve werelden, worden in de echte wereld semi-ironisch geïdealiseerd door de verliezers van een mildere - maar echte - vorm van datzelfde systeem.

Het is de galgenhumor van jongens die aan de onderste trede van de maatschappelijke ladder bungelen. Een ironische verheerlijking van psychische stoornissen, eenzaamheid, armoede en het gebrek aan sociale souplesse. "Literally me" ironisch als de enige en laatste twee woorden op de grafsteen boven hun shallow grave.

Toch interessant

De Twitter-accounts die deze esthetiek het beste in de vingers hebben zijn o.a. @Bibawen, @sigma male activity en de bovenstaand door Anthony Starr (Homelander) zelf geciteerde @Sigma Bale.

Waarom is Anthony Starrs bovenstaande tweet, met een bewerking van deze scene, zo interessant? Omdat een fringe online aesthetic die vertegenwoordigt hoe héél veel en steeds meer verliezers van het systeem zich voelen hiermee - naar ons weten voor het eerst - de mainstream cultuur bereikt.

We betwijfelen wel of Anthony de gelaagdheid van het alles begrijpt, maar dat doet er niet zo toe. Onderstaand een aantal voorbeelden die de esthetiek iets meer tot leven wekken voor u. Class dismissed!

Deze headlines - gefabriceerd door community zelf - getuigen van de gelaagdheid

Idem

Starr *=* Homelander

literally me

"downloading new personality" (Ken uit aanstaande Barbie)

De makkers

Zelfbewuste zelfhaat