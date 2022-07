We zijn sowieso voorstander van een film over atoombombouwer J. Robert Oppenheimer en als Christopher Nolan aan het roer staat is onze interesse helemaal gewekt. Want hoewel Tenet op sommige momenten net een stap te ver ging, heeft hij met onder andere Inception, Interstellar en Dunkirk genoeg pareltjes op zijn naam staan om hem dat te vergeven. Hij blijft een man die van het Manhattanproject, de geboorte van de atoombom, een interessante filmbeleving kan maken die meer is dan de standaard Hollywood-meuk waarmee de bioscopen deze dagen gevuld zijn. Gooi daar een cast met onder meer Cillian Murphy (Thomas Shelby in Peaky Blinders), Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon en Gary Oldman tegenaan en het potentieel sijpelt bijna over het randje. Helaas moeten we het voor nu doen met deze teaser die vooral bevestigt dat Murphy een interessante keuze is voor de rol van Oppenheimer en dat Nolan nog een klein jaar heeft om dit niet te verpesten. We zetten 21 juli 2023 in ieder geval vast in de agenda en blijven hopen dat Project Y de film krijgt die het verdient.

Vooruit, nog een stukje geschiedenis erbij