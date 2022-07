Een soort rap met rare geluidjes en bliepjes en zachte stemmetjes.

Op smaak valt niet te twisten.

Over rare geluidjes en bliepjes: drummers opgelet:

Venetian Snares - Frictional Nevada (2010)

https://www,youtube,com/watch?v=RwOb-AA7by4

Werkelijk geen idee hoe je dit moet noemen qua stijl.

Een soort extreme breakbeat of zo.

Als er kenners in de zaal zitten mogen ze het zeggen.

Het gaat wel snel en veel, maar alles went, misschien dat je daarna de lucratieve werken van de stichting top 40 echt wel echt veel te sloom vindt.

Of misschien was dat al zo.

Dan is meisje Rosalia nog prima te doen toch.