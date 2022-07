Schuin onder de Erasmusbrug is een watertaxi tegen een groter schip aangevaren en omgeslagen. Het bootje ligt ondersteboven in de Maas en volgens eerste berichten waren er nog geen mensen zichtbaar - die zouden mogelijk nog in de natte taxi zitten. Hierboven een live webcam van de brug, het ongeval gebeurde rechts van de brug. Hieronder beelden van de crash. Later rivier meer.

Update 13u55: Er zijn naar verluidt zes personen uit het water gehaald - de schipper en vijf opvarenden.

Update: Het andere schip is de Marco Polo van rondvaart-rederij Spido.

Update: de schuinsvaarder was watertaxi 21, die vaart tussen Hotel New York en de Leuvenhaven. Volgens Rijnmond is dat een "langzame watertaxi" dus nu zijn we benieuwd hoe hard een snelle dan wel niet gaat (verschillende typen hierrr).

Update: Iedereen gered, niemand vermist, gewoon doorlopen doorvaren.

Update: Tamelijk spectaculaire reddingsbeelden

Een Rotterdamse watertaxi

De Marco Polo van rederij Spido

En zo snel is een snelle