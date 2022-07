:

Toch niet Schotte? Inderdaad die is erg, die bleef vroeger maar onzinnig en oneindig lullen achter op de motor bij de jury- of bezemwagen.

En zoals jij zegt gaat om de mooie verhalen en anekdotes en tegenwoordig is het ook toerismepromotie met die fantastische scherpe beelden vanuit de lucht geschoten. Niks mis mee.

En inderdaad Karsten Kroon met de Giro is schitterend want hij houdt zoveel van Italië in de lente en vooral die ronde, die altijd veel zwaarder is dan de Tour net zoals de Vuelta trouwens.

Kroon tegen co-commentator die moeilijk doet over afdaling: "Je hebt het over Froom maar kijk eens hoe fantastisch dit landschap is." Hahaha, en dan heb je het begrepen.