Kijk, dit is toch de kant van Amsterdam die ook wel eens in het zonnetje mag worden gezet. Want klagen en zeuren over Clownstown is lekker makkelijk maar neem dan ook de moeite te laten zien hoe het anders kan. Zoals in het pittoreske Amsterdamse stadsdeel 'Geuzenveld/Nieuw West 6' alwaar het normaal zo radicaal automobilisten hatende stadsbestuur is begonnen met het project Omgekeerd Parkeren. Dat werkt zo: je parkeert je auto ergens in Geuzenveld/Nieuw West en per uur dat je daar geparkeerd staat KRIJG je geld van de gemeente in plaats van dat het je geld kost. Werkt eveneens met parkeervergunningen: bewoners vragen een parkeervergunning aan en die hoeven ze niet te betalen maar daarvoor KRIJGEN ze geld extra. En als je wordt betrapt op parkeren door een BOA dan deelt 'ie geld uit ook? Enige dingetje, detail hoor, is dat project Omgekeerd Parkeren eigenlijk al op 1 januari van dit jaar begon, daarom krijgen alle betaald parkeerders met terugwerkende kracht alsnog geld over 1 januari tot en met 30 juni, in totaal iets van 8 ton. Wat! Een! Mooi! Gebaar! We zeggen eerlijk dat we dit soort lievemensenstreken vol hoop gewoon niet achter je hadden gezocht, Rutger Groot Wassink, pik. En dan nu: vrij parkeren! Komt allen! Honk if you love HOOP!