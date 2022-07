Tandartsbezoekjes kunnen dure tripjes zijn, zeker als u zo'n glimmende Prodentlach als die van Dries Roelvink nastreeft, maar voor kinderen onder de achttien jaar wordt het gewoon vergoed door de zorgverzekering. Niet als u de melktanden van uw peuter wil bleken, maar wel voor de jaarlijkse controle en het standaard onderhoud. Dus dat 1 op de 5 kinderen niet naar de tandarts gaat, komt door ouders die het vertikken om hun kinderen dergelijke verzorging te gunnen. De aanleiding voor dit probleem ligt bij ouders die de tandarts voor zichzelf niet kunnen betalen en dat is begrijpelijk, maar dat ze daardoor ook weigeren om hun kinderen naar de tandarts te brengen is gewoon slecht ouderschap. Met als gevolg dat onze minister van Armoedebeleid regelmatig verhalen hoort over slechte mondverzorging in armere gezinnen, waardoor ze nu overweegt de schooltandartsen weer nieuw leven in te blazen, zodat scholen nog meer kosten maken om de zoveelste taak van ouders over te nemen, terwijl dat dus helemaal niet nodig is als ze hun kinderen gewoon naar de GRATIS tandarts sturen. Mogelijk zou gerichte voorlichting hier al een groot verschil kunnen maken, maar in deze rubberentegelwereld vol slachtoffers willen we iedereen eeuwig bij de hand pakken en alle eigen verantwoordelijkheid ontnemen, waardoor we weer hulpprogramma op steunpakket stapelen om andermans falen te compenseren. Want het ligt vooral niet aan de ouders hoor, hoe durft u dat te denken.