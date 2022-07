Het is u mogelijk niet ontgaan: militaire, luchtvaart, heeft, hier, een, warm, plekje. Dus hoe we de bovenstaande Devotion trailer van 26 mei hebben gemist snappen we ook niet helemaal. Het is namelijk gewoon van Sony Pictures Entertainment en heeft een budget van zo'n $90 miljoen. De film speelt zich af tijdens de Korea-oorlog - Amerika's 'vergeten oorlog' tussen 25 juni 1950 en 27 jul. 1953 - met speciale aandacht de eerste zwarte gevechtspiloot van de Amerikaanse marine Jesse L. Brown (wiki) en wingman Thomas J. Hudner (wiki).

In Top Gun II zagen we natuurlijk die F-14 Tomcat vs Sukhoi Su-57, en dat was leuk maar dat scenario bestaat alleen als Iran in oorlog raakt met Rusland. In de bovenstaande trailer zien we een Noord-Koreaanse MiG-15 straaljager tegen een US Navy F4U Corsair propeller-jager en dát kon destijds wel. De US Navy vloog immers al wel met hun eerste vliegdek-straaljagers (F9F Panther), maar vlogen ook nog veelvoudig met hun propeller-jager F4U Corsair uit WO2. En genoeg van die toestellen doen het gelukkig nog steeds, dus dat levert ongekende cinejet shots op.

Enfin, Midway was destijds was in 2019 een ambitieuze en complete vertelling van de slag om Midway, maar had hier en daar gebrekkige cgi en vooral het hoofdpersonage werd vervelend geacteerd. Devotion oogt een stuk veelbelovender, en zoals dat hier gaat vindt u onderstaand een screenshot van elk shot waar een vliegtuig in te zien is. Helemaal onderaan nog wat foto's van de echte personages en prachtige behind the scenes video's.

