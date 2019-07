Want als er íéts was dat onze seksualiteit ontlook, dan was het wel de homoseksuele spanning tussen Maverick en Iceman (Val Kilmer). Daarbij maakte de F14 Tomcat ons bewust van de esthetiek van oorlog en toen was het hek natuurlijk helemaal van de dam. Maar goed, na 23 JAAR is Maverick TERUG! De Tomcat-vloot ging in 2006 met pensioen, dus die zijn vervangen door de F/A-18F Super Hornets. Ook de female lead lijkt om onduidelijke redenen vervangen. Lekkere trailer wel, waarin we leren dat de Mavericks carrière ondanks al zijn verdiensten GEEN VLUCHT genomen heeft. Een soort deprimerend beeld dat zelfs het leven als straaljagerpiloot de moeite eigenlijk niet waard is. Mooie boel.