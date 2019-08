Even voorstellen hoor: de MJ271 Supermarine Spitfire uit 1943, veteraan van 51 gevechtsmissies en daarmee toch minstens deels verantwoordlijk voor de 20 jaar uitstel van Duitse hegemonie. Z'n warpaint is-ie kwijt, z'n wapens trouwens ook. Maar laat dat de pret niet drukken, want kijk dan. Een zilveren Uil van Athena, en deze vertrok gewoon keurig voor het aanbreken van de avondschemering, dus we konden het zowaar zien. Piloten Matt Jones (left) and Steve Boultbee Brooks vliegen haar linksom de hele wereld rond, en zullen daarbij op 87 vliegvelden landen. Op 2 december 2019 is Schiphol aan de beurt dus bij zijn = meemaken. Af en toe duikt verschijnt ze onder callsign 'G-IRTY' hier op tracker, wat best cool is. Meer onmogelijk mooie beelden en de livestream van het vertrek, na de breek!

This is the moment @benuttley and Steve Brooks in the PC-12 and Matt Jones from @BoultbeeAcademy in the @LongestFlight #SilverSpitfire embarked on their round the world journey. God speed and blue skies guys, see you in a few months! pic.twitter.com/gzOrjDRr0p