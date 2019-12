Kijken we naar uit namelijk. Zo'n vrij trage human interrest-film die zich vooral rondom de trainingsbasis en het bescheiden leven van Ongemerkt Kalf (Maverick) afspeelt. Het lijkt alsof er in de film niet echt deelgenomen wordt aan een gewapend conflict, maar op 2:04 zien we toch wel echt een raketaanval. Een paar bloedmooie F-18 shots zitten er in ieder geval alvast tussen, en we zijn toch wel heel erg benieuwd wat nou de rol van die F-14 Tomcat is die we in de eerst trailer ook al, en nu weer op 0:10 zagen cruisen. Die kist is immers al sinds 2006 met pensioen. Die P51 Mustang op 1:40 hopen we ook meer van te zien en WTF is dat experimentele toestel dat hij testvliegt op 2:11?

Om 15:45 kwam ONZE tweede F-35 trouwens aan op Vliegbasis Leeuwarden (na de breek) en we zijn heel benieuwd of deze wel met normaal sproeiwater ontvangen werd, of dat deze ook morgen uit elkaar geschroeft mag worden om al het blusschuim uit de motor te wassen. De 23-jarige (!) Marc uit Veendam wordt op dit moment nu trouwens in de VS klaargestoomd om F35-piloot te worden, dus wij gaan ons maar weer even huilend aftrekken als rouwritueel om onze eigen levenswandel. Het is immers maandag. Zin in Hot Shots en Topper Harley uit 1991 nu, machtige trailer na de breek.