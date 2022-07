Een enorme opsteker voor alle Oekraïners die zich al 138 dagen de pestpokken vechten tegen die klote Russen: het is allemaal niet voor niets geweest, want vandaag brengt M. Rutte from the Netherlands een bezoek aan Kiev. Het wordt een onvergetelijke dag voor president Zelenski, die vanmiddag op de foto mag met bijna de langst zittende premier van Nederland! Eerder was Wopke Hoekstra ook al in Oekraïne, maar dat is toch een beetje alsof je een column van Özcan Akyol te lezen krijgt, terwijl je je net zo verheugd had op Nynke de Jong. Ondertussen hebben de OEKs nog altijd heel veel wapens nodig om Russen voor hun flikker te schieten, want die 172 miljoen aan militaire steun van ons gaat het verschil niet maken.