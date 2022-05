U snapt wel: als die Tsjetsjeense TikTokTroopers dit zien trippelen ze gauw terug naar de wasplaatsen van de soefistische moskeeën te Grozny om de schrik af te spoelen. Wandelend wapen Wopke Hoekstra naar Oekraïne voor een ontmoeting met Volodymyr Zelensky, wie had dat gedacht. Mark Rutte was natuurlijk weer te LAF om premiertje te spelen. Dan maar Wopke afgemaakt, zal Mark gedacht hebben, ook omdat die knuppel van de Europese Raad moest rennen voor z'n leven toen hij popiejopie kwam doen in Odessa. Onze minister van Fina ... Buitenlandse Zaken is het eerste Nederlandse kabinetslid sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Vanochtend was Hoekie in het zwaar getroffen Irpin, nu ontmoet hij minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba en vanmiddag mag hij pootje geven aan Zelensky. Wopke Hoekstra. Het is nog niet bekend hoe jaloers Sigrid Kaag is. Later meer.

UPDATE: En we hebben beeld van Hoekstra in Irpin. "De dramatische verwoesting getuigt van de impact die de oorlog heeft op het leven van de mannen, vrouwen en kinderen die hier wonen. Dit kan niet onbestraft blijven. Nederland zet zich in voor waarheidsvinding & gerechtigheid. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van financiële steun aan het Internationaal Strafhof en de OHCHR, en door de inzet van een forensisch team dat bewijs veilig kan stellen voor onderzoek naar oorlogsmisdaden en strafrechtelijke procedures."