Och, je kan al die mensen prima kwijt op de planeet, hoor.

Stel je nou gewoon voor dat we de huidige bevolkingsdichtheid van Nederland als standaard nemen. Dus geen mens er meer bij hier in Nederland. En dan zeggen we, nou, laten we die bevolkingsdichtheid overal in Europa aanhouden. Niet meer, niet minder. En dan kunnen we in Europa... 4 en een half miljard mensen kwijt. Nou, dan zijn we al meer dan halverwege, en dan zijn we nog niet eens begonnen aan de andere vijf continenten die niet onder het ijs liggen!

Maar meer mensen in Nederland? Ja, dat is wel vrij belachelijk. Je zou bijvoorbeeld de hele wereldbevolking gelijk kunnen verdelen. Natuurlijk is niet de hele aarde even vruchtbaar, dus laten we daar een beetje voor compenseren. We pakken alleen de meest vruchtbare 20% van deze planeet, en die andere 80%, tja, die geven we gewoon lekker terug aan de natuur ofzo. Of misschien gebruiken we nog wat voor landbouw, weet ik het. In ieder geval, we gooien de mensheid op 20% van de planeet, gelijk verdeeld. Dan hebben we in Nederland... oh, negen miljoen mensen. Da's zo ongeveer de helft van wat we nu hebben!