Boris Johnson treedt vandaag af als premier van het Verenigd Koninkrijk. De journalist, historicus, schrijver en all round mooie lul die de politiek in struikelde als burgemeester van Londen en premier werd om Brexit done te krijgen, is in zijn zoveelste leugentje gestikt, meldt de Daily Mail. Johnson overleefde het ene schandaal na het andere, maar de affaire rond het seksueel wangedrag van Chris Pincher was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen waarna de kikkers uit de kruiwagen sprongen. Toen zijn eergisteren (!) benoemde MinFin Nadhim Zahawi hem opriep op te stappen was het wel een beetje voorbij. Als u één stuk wilt lezen over De Mens Boris Johnson, dan raden wij deze magistrale anekdote aan. Als u liever één stuk leest over Hoe Nu Verder met de conservatieven in Albion, dan kunt u daarrrr terecht. De nieuwe Britse premier wordt nu verkozen door het Britse volk de parlementsleden van de Conservatieve Partij. Livestream vanuit de joligste democratie ter wereld na de breek. Wij zijn even aan het dromen over een land waarin ministers een liegende premier tot aftreden dwingen.

UPDATE: Downing Street bevestigt dat er vandaag een statement komt