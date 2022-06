To levenslang or not to levenslang

Het is de Holleeder van deze generatie of de Nederlandse Pablo Escobar, mocht u een oudere referentie zoeken. Ridouan Taghi staat symbool voor een decennia aan crimineel straatterrorisme, waarbij hij niet alleen bekend stond om zijn grootschalige drugshandel, maar vooral vanwege het geweld dat hij gebruikte om zijn business te beschermen. Geweld dat zich meer dan ooit in het openbaar vertoonde en waarbij de slachtoffers niet langer alleen concurrenten uit het circuit bleken. Familieleden van de kroongetuigen, advocaten en misdaadverslaggevers met een adviesfunctie: niemand bleek veilig voor Taghi dodelijke greep die ook tijdens zijn gevangenschap op straat heerste. En daarmee is een veroordeling ongetwijfeld geen eindpunt voor het verhaal van de generaal van de mocromaffia, want hij zal ongetwijfeld al zijn macht gebruiken om wraak te nemen danwel uit te breken. Maar dan moeten we eerst bij een veroordeling komen en dat begint vandaag met een strafeis. Vanaf 10:00 uur doet het OM uit de doeken waarom Taghi en zestien van zijn rovers verantwoordelijk zijn voor zes moorden, vier pogingen tot moord en het voorbereiden van liquidaties en dat wordt ongetwijfeld een lang verhaal over verklaringen van kroongetuige Nabil B. en onderschepte pgp-berichten. Meelezen met het Twitter-verslag kan hierrr en updates volgen later.

Saïd nog even in de wacht