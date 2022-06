Abortus is voor mij het doden van iets wat leeft. Daar kun je radicaal vóór zijn, in welk belang dan ook, of radicaal tegen, of ergens tussenin, zoals ikzelf. Ik denk dat als partijen wat genuanceerder elkaars mening respecteerden en daar woorden als fundamentalist, linkse trut of welke religie dan ook achterwege zouden laten, we meer blijk geven van een ontwikkelde samenleving/beschaving dan dat nu veelal het geval is. We lijken wel een stel kinderen. Amerika is ineens middeleeuws en achterlijk, terwijl wij superieur zijn. Dat superieure is in de taalkeuze en een genuanceerde mening die dit onderwerp verdiend nog niet echt doorgedrongen lijkt me