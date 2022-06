En op deze Vaderdag mag er vind ik ook wel aandacht zijn voor mensen die graag vader zouden zijn geweest, maar voor wie het niet gegeven is. Voor mij is het dubbel. Ik heb bijna tien jaar geprobeerd - via de medische wetenschap - kinderen te krijgen omdat het mijn vrouw en mijzelf niet lukte. Tien jaar aan oplopend verdriet en frustratie komen dan op zulke dagen (Moederdag ook uiteraard) samen. Nu is het anders. Ik ben vandaag jarig. En aanstaand vader van een tweeling. Als door een wonder is het gelukt. Experimentele technieken, buitenlandse ziekenhuizen. Dus, als jullie het niet erg vinden. Ga ik van vandaag genieten. Commercieel of niet. Ik vier vandaag pre-Vaderdag en jank me de ogen uit de kop van geluk.