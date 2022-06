@F. von Zeikhoven | 17-06-22 | 20:09:

We zijn het binnen EU misschien wat vergeten, maar nadenken over macht en onmacht, onderdrukking en uitsluiting, dat lijkt me op zijn tijd best wel nuttig. We hebben er in Europa ook meer dan genoeg van gehad (en ondanks dat hebben we vinkjes, hoera!).

Dat het nu een propagandadingetje is geworden in handen van De Chronisch Verveelden, is ontzettend jammer.