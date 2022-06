Twee Red Bulls in de rug van een Ferrari is wel de mood van dit F1-seizoen aan het worden, en aan het einde van de race wint een Red Bull: Ferarri pakte twee zeges (2 x Leclerc), het razendsnelle suikerdrankje won vijf races (4 x Max, 1 x Checo). De Ferarri is keer op de keer de snelste over één rondje maar de rijstijl van Charles Leclerc is onder druk tijdens races nog wel eens vloeibaar - en zijn Italiaanse renstal schrijft strategieën met een een Franse slag. Nou moet ook gezegd dat Verstappen weliswaar vier zeges boekte maar niet echt stralend over de baan suist. Perez wel, de laatste twee races tot en met dit weekend. Nieuw contract, Monaco gewonnen en zelfverzekerder in wat een meer betrouwbare RB18 lijkt dan de identieke auto van Max. WK-stand: Max 125, Karel 116 en Checo 110. Perez reed weliswaar geen pole, maar hij is dit weekend de meest solide sprinter op het stratencircuit en je voelde de twijfel in de pitboxen van Horner tijdens de kwali: moet Max wellicht Checo een slipstream geven in plaats van andersom? Het gaat misschien ver om Perez een titelkandidaat te noemen, maar de meeste concurrentie voor Max rijdt dit seizoen onder dezelfde stierenvlag als hij. Tot zover onze wijsneuzerigheid, beter weten is met invite code 2dfbd44dcb meedoen aan de GeenStijl Brand Safety Car League. En dan nu: Stream on, AAWG in Baku!