Sterker nog, Groenlandse eskimos waren ooit kannibalen. Weet ik toevallig van mijn vader (Deens) die als jongeman in de 50-er jaren Groenland bezocht en een stokoude eskimo sprak. Als die eskimo stam geen zeeleeuw of ander beest had kunnen vangen om op te eten, en dat gebeurde soms, dan was dat een totale ramp. Dan werden er lootjes getrokken om iemand uit de eigen stam te doden en op te eten. Want anders gaat iedereen dood van de honger. Die eskimo vertelde mijn vader dat. En hij (die eskimo) zei ook dat ze heel verheugd waren wanneer een jong meisje de pineut was, omdat dat vlees het zoetste smaakte, "een beetje zoals banaan". Dus tot eind 19e eeuw was er sprake van kannibalisme bij die eskimos. Serieus. I tell you no lies !