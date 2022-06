Een elektrische auto rijdt op Poolse kolencentrales.

Gezien de rendementsverliezen in kolencentrales (ruim 60%) kan dat nooit goed voor het milieu zijn. Zij het natuurlijk wel veel beter dan "groene" biomassa (80% rendementsverlies).

Maar goed, stel dat Timmerfrans gelijk heeft dat verduizendvoudiging van de co2-uitstoot de beste manier is om co2-uitstoot tegen te gaan. Dan nog hebben we niet;

- het elektriciteitsnet om al die e-cars op te laden;

- de vakmensen om zo'n net te bouwen en onderhouden.

Timmerfrans kan ook wettelijk vastleggen dat elk huishouden in 2027 verplicht is zijn eigen huis aan een gasballon op te laten stijgen, minimaal 10 meter. Want milieu; zo krijgen we meer ruimte voor natura2000 nepnatuurgebieden.

Maar "iets opschrijven" is niet hetzelfde als "iets technisch mogelijk maken".

Als iets technisch niet kan dan kan het niet. En dan is een verplichting daartoe immoreel, want Timmerfrans zadelt anderen op met zijn totale incompetentie. En de belastingbetaler krijgt alle rekeningen.

Vroeger zaten er in de top van bedrijven en overheidsinstellingen ook vrijwel altijd mensen afkomstig van de werkvloer. Die dus wisten in hoeverre plannen haalbaar of zelfs wenselijk waren.

Mede door alle baantjesmachines zijn er overbodige managementslagen ontstaan die nergens meer van afweten. Voor talentloze fopjob-hoppers als Timmerfrans is zijn gedegen gebrek aan vakkennis een verdienmodel.

Echt. Weg met die baantjesmachines.

Vrijwel elk probleem afgelopen jaren (toeslagenaffaire, EU, "onverwachte" val Kaboel, niet bestellen mondkapjes, etc) werd daardoor veroorzaakt.