Ik moet dan even denken aan academic.oup.com/ije/article/38/4/113.... Voor degenen zonder het geduld om deze wetenschappelijke verhandeling door te spitten:

"The increasing global prevalence of overweight and obesity has

serious implications for the environment, as well as for health."

en

"Compared with a normal population distribution of BMI, a population with 40% obese requires 19% more food energy for its total energy expenditure. Greenhouse gas emissions from food production and car travel due to increases in adiposity in a population of 1 billion are estimated to be between 0.4 Giga tonnes (GT) and 1.0 GT of carbon dioxide equivalents per year."

Dus omdat Frans te dik is, moeten anderen minder CO2 uitstoten.