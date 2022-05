Een man had tickets voor twee goede plaatsen voor Tirana.

Terwijl hij daar zit komt een andere man naar beneden en vraagt of het zitje naast hem bezet is.

"Neen," zegt de eerste " De plaats is vrij." "Dat is toch ongelooflijk!" zegt de andere. "Iemand die een ticket heeft hiervoor en er geen gebruik van maakt."

Zegt de eerste: "Wel, eigenlijk is dat ook mijn plaats. Mijn vrouw moest met mij meekomen, maar ze overleed plotseling. Dit is de eerste keer dat we niet samen kijken sinds we trouwden."

"O.. Het spijt me dat te horen. Dat is verschrikkelijk. Maar kon je niemand anders vinden om met je mee te komen, een vriend of kennis, of misschien een buurman?"

De man schudde zijn hoofd. "Neen. Dat was niet mogelijk:

Ze zijn allemaal op de begrafenis."