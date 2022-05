Alles wordt ook maar gejat in Nederland. Koperen leidingen, elektrische fietsen, 18 meter lange bruggen, auto's die op bruggen staan, katalysatoren van Toyota's Prii. En nu ook steenuilen. Gejat, uit een steenuilenkast. Wat moet je met een steenuil? Laat de dieren met rust, en kijk steenuilen via de livestream. Zijn er regels over het houden van steenuilen. Ja natuurlijk zijn er regels over het houden van steenuilen. DIT IS NEDERLAND. Hoeveel is een steenuil waard? Daavoor kijken we even op Marktplaats. Zo hee.