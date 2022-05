Het onteigenen van grond van boeren om er natuurinclusief, circulair, CO2-neutraal (of positief) wordt gebouwd.

Mw. Bromet, wat is er natuurinclusies om weilanden vol te bouwen.

Probeert u ons met circulair een rad voor ogen te draaien?

Hoe ziet u CO2 neutraal als er naast de woningen ook wegen, riool, waterleidingen, verlichting etc moeten worden aangelegd en de bewoners (per saldo immigranten; het immigratiesaldo is de groei van de bevolking) ook moeten eten, drinken en recreëren. Of gaat het alleen om die extra huizen die niet nodig waren als Nederland niet zo belachelijk vol moet worden?