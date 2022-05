"Op Twitter lees ik een bericht over een Somalisch model genaamd Halima Aden. Mijn interesse wordt gewekt door haar schoonheid en haar hoofddoek. In de eerste plaats vind ik dit een vorm van emancipatie omdat een bloedmooie vrouw met een hoofddoek de wereld verovert in de harde modellenindustrie.

Als ik verder kijk naar haar foto merk ik dat ik een mening begin te vormen over haar hoofddoek. Een hoofddoek staat voor een overtuiging oftewel een religieuze identiteit. Ik respecteer de autonome keuze van deze vrouwen. De hoofddoek is bedoeld om mannen niet te verleiden, waarbij zij dit vooral doen omdat zij dit als een islamitisch voorschrift zien. Zij baseren zich daarbij op ayaat uit de Koran, Soera Het Licht 31."

"Als ik verder zoek dan kom ik zelfs een heuse trend tegen: When the Hijab is for Allah but the Booty is for Abdallah… Ik zie konten zoals Kim Kardashian, zoals alleen zij dit kan laten zien. Ik zie foto’s met borsten die ‘in your face’ zijn en die achterwerken pontificaal laten zien. Ik zie een verseksualisering van de vrouwen met een hoofddoek. Is dit een vorm van emancipatie voor deze moslimas? Een emancipatie van de hoofddoek samen met rondingen van Kim Kardashian.

Ik blijf achter met de overpeinzing dat ik het zo tegenstrijdig vind. Je wilt je haar bedekken maar je hebt wel ‘the follow me home and fuck me shoes’ aan. Ook religie blijkt dus beïnvloedbaar door trends, vanwege bekende figuren in de media die het imago van religies zoals de islam kunnen veranderen…"

yesimcandan.com/2018/de-ver-kardashian...

Die Yesim toch.

Rugtassen. Hoofddoeken. Konten. En follow me home and fuck me shoes.

Wat een dilemma's meid.