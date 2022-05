Het Amsterdamse gemeenteraadslid voor de FvD Anton van Schijndel heeft commissievragen. Belangrijke vragen. Vragen waarvan u denkt: 'Goed dat mensen dit vragen, hier waren we zelf nooit opgekomen!'. Want zeg eerlijk: heeft u zich wel eens gerealiseerd dat als TIENDUIZENDEN Oekraïnse vluchtelingen in Amsterdam terechtkomen de Russen dan wel eens zouden kunnen overwegen om een LUCHTAANVAL te plegen op Amsterdam? Nee zeker he? Nou, Anton van Schijndel dus mooi wel! En dan heeft Anton het niet over zomaar een Russische luchtaanval op Amsterdam, maar over een luchtaanval VANUIT ZEE! Een zee-aanval dus eigenlijk, maar dan met vliegende schepen. Ofzoiets. Zeg het ze Anton! Vraag het ze Anton! Wappiepower! O.! Ozo!

Yep, Anton verwijst inderdaad doodleuk naar zijn eigen column op DDS.nl

Onderwerp: Oorlog in Oekraïne

Aan de commissie

De oorlog in Oekraïne stelt de Amsterdam voor bijzondere opgaven. Vele duizenden ontheemden kwamen inmiddels naar Amsterdam. Bij escalatie van de oorlog naar West-Europa is de vraag hoe de stad zich hierop voorbereidt.

Reden van spoedeisendheid

De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op de stad Amsterdam. De situatie verandert van dag tot dag. Er is het vooruitzicht tienduizenden ontheemden in Amsterdam te moeten herber- gen. Dat is een opgave die de stad absoluut niet aankan. Bediscussieerd moet worden of de stad bij escalatie bloot kan komen te staan aan een Russische luchtaanval vanuit zee en hoe de stad zich daarop voorbereidt.

Stukken:



Toespraak bm - https://www.nhnieuws.nl/nieuws/301009/kijk-terug-solidariteitsactie-voor- oekraine-op-de-dam

- https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/02/column-anton-van-schijndel-fvd-er-was-lang- gewaarschuwd-voor-destabiliserende-werking-uitbreiding-navo-toch-ging-men-door/



- RAND – The Nature of Escalation - https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7249/mg614af.9.pdf



Het lid van de commissie

A.H.J.W. van Schijndel