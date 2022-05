Nu die strijders nog in een exoskelet en nanovezel body armour hijsen en je hebt écht een nieuwe soldaat rondlopen. De "hyper enabled operator" noemen uiteraard de Amerikanen dat. Maar Israel blijft niet achter, want die noemt hun nieuwe future soldier programma "Edge of Tomorrow", naar verluidt niet verwijzend naar de Live, Die, Repeat formule van Tom Cruise.

Israels DARPA (DDR&D) en Elbit Systems onthulden maandag hun nieuwe programma. "The various technologies include augmented reality goggles, a computerized assault rifle system, a digital head-mounted display system, hostile fire detection technology, a location-tracking system in GPS denied environments, tactile sleeves for navigation and command transmittance, and a voice command system (similar to systems used on smartphones)."

Onderstaand een persfoto. Bovenstaand een video van eerdere prototypen van hetzelfde systeem. Meer videos van (de vele) Elbit Systems-projecten ziet u hier. Het aanstaande nieuwe dienstwapens van US Army infanteristen zag u overigens daar!

