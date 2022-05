Gewone mensen:

De Belgische Prinses

Opvallend tipje in onze tipbox (blijf tippen svp): "Gisteren werd enkele honderden reizigers in de trein tussen Londen en Amsterdam in Brussel Zuid-Midi onverwacht te verstaan gegeven, dat zij de trein aldaar opeens moesten verlaten. Conducteurs gaven aan dat de reden was, dat het Belgische koningshuis de trein wilde gebruiken. Op sociale media was vervolgens te lezen dat prinses Astrid inderdaad met de Eurostar naar Londen reisde. Het gevolg was dat enkele honderden reizigers aanvankelijk onverwacht gestrand waren, en vervolgens een tijd later met de reguliere IC verder moesten reizen naar Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Het resultaat daarvan was ook een overvolle IC en veel passagiers die op het perron achter bleven."

Wij van de GeenStijl zouden wij van de GeenStijl niet zijn als we zulke brisante informatie niet even zouden checken bij de woordvoering van EuroStar, waar we een mevrouw aan de lijn kregen die bevestigde dat er gisteren inderdaad enkel honderden passagiers uit hun trein zijn gezet, en vroeg of we onze vragen daarover even op de mail konden zetten, omdat ze verder ook niet wist hoe & wat. Nou, dan leggen wij het wel even uit hoor: dit is het milieu redden op zijn Belgisch. Honderden enthousiaste treinreizigers een mensonterende Schiphol-ervaring bezorgen omdat een lid van dat gedegenereerde quasi-koningshuis niet meer met het vliegtuig durft. En dan morgen weer boos zijn als de gewone Belg zijn magnetron te weinig gebruikt. Bah bah.