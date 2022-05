Glitter, glamour, artwork in pasteltinten, zeemeerminnen in een Hard Rock-badje en een volledige fopjachthaven kunnen niet verhullen dat het "circuit" van de Miami GP echt niets meer is dan een geflufferd parkeerterrein rond een saai football-stadion. Na een paar onwennige oefenrondjes en een kale kwali begint het chroom toch los te laten - en de tongen ook: wie niet perfect de racing line volgt, glijdt onherroepelijk in de muur op het veel te gladde asfalt. "A joke", aldus Checo. Dus dat wordt in een treintje achter de twee rode parkeerwachten in een Ferrari-jasje. Verwacht derhalve een doodsaaie race voor wie van racen houdt, of misschien toch een spectaculaire race voor wie van crashes en rode vlaggen houdt. Hoewel ook de onhandig ingepaste pitstraat (en dan met name de kant die de auto's terug de baan op spuugt) nog voor verrassingen kan zorgen. En het is tevens heel aardig Florida Man & Woman kijken op de grandstands - qua idioot tribunegedrag niet van Nederlanders te onderscheiden! 21u30 Nederlandse tijd is het Lights Out & Away We Glide.

Amerikanen kunnen het beter hierbij houden