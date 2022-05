Weet u wat ook traumatiserend was? De beelden van de instortende WTC-torens toen moslimterroristen met hun gekaapte vliegtuigen duizenden de dood injoegen. De laatste woorden van Kevin Cosgrove die de alarmcentrale aan de lijn had toen hij vanaf de 105e verdieping van de Zuidelijke Toren om hulp smeekte totdat het donderend geraas van het ineenzakken van de toren hoorbaar werd en de verbinding verbroken. Dat Pim Fortuyn op laffe wijze werd geëxecuteerd door de extreemlinkse milieuterrorist Volkert van der Graaf. Dat diezelfde avond nog de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers met de club Milieu Offensief belde om te zeggen dat de dader hún Volkert was. Daardoor maakte hij het politieonderzoek kapot. Later moest Bogers een boete van 500 euro betalen en kreeg hij een gemeentelijke onderscheiding.

Het moment dat duidelijk werd dat collega Theo van Gogh was neergeschoten, gekeeld en gestoken door de moslimterrorist Mohammed Bouyeri. Die zomerdag in 2007 dat een politieagent zei dat ik mijn kantoor-werfkelder in Utrecht niet mocht verlaten omdat er een zelfgemaakte bom was aangetroffen in het hoofdkantoor van DWARS even verderop en de EOD de Oudegracht had afgesloten. Jesse Klaver was toen overigens secretaris van de jeugdbeweging van GroenLinks.

De bomaanslagen op de marathon van Boston in 2013 gepleegd door moslimterroristen/broers Tsarnajev en het beeld van de 29-jarige Krystle Campbell levenloos op haar rug, de ogen open. De islamitische aanslag in 2015 die een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo het leven kostte; de video van het achteloos doodschieten van de toegesnelde politieagent en reeds gewond geraakte Ahmed Merabet. De zwarte vrijdag in november later dat jaar toen er maar liefst zes aanslagen in Parijs plaatsvonden met als dieptepunt de executies in concertzaal Bataclan. Het verhaal van de kennis die tot in detail beschreef hoe hij op het terras van restaurant La Belle Équipe in het 11e arrondissement werd neergeschoten, 19 gasten om hem heen minder gelukkig. De vele moslimaanslagen die daarna plaatsvonden in West-Europa en de bijbehorende beelden van uiteengereten, neergeschoten of aan stukken gereden lichamen van mannen, vrouwen en kinderen. De honderden ISIS-filmpjes van de meest gruwelijke moorden uit naam van de islam.

Dus ja, ik begrijp GroenLinks Kamerlid Kauthar Bouchallikht en haar trauma's wel. Het moet niet leuk zijn geweest om als 7-jarige de opkomst en ondergang van Pim Fortuyn meegemaakt te hebben en dan opeens met zo'n dekselse televisieserie geconfronteerd te worden.

Arm kind.

De huiliehuilie die je wist dat zou komen