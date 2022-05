En zie daar de menselijke toestand. Want ook wij kunnen met enig gemak uit het gevangeniscomplex van de markt ontsnappen. Maar na de ontsnapping verdwaal je, versterf je of word je afgeschoten. Dus kiezen we elke ochtend maar opnieuw voor de plons terug, want daar is water, vis, structuur en een dierenarts. Bovenstaande video werd enkele weken geleden vastgelegd door leerlingen van Gemini College Lekkerkerk, die er op schoolreisje waren.

Een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp vertelt dat de vooralsnog naamloze zeeleeuw "'jong en baldadig' was en daardoor terecht werd gewezen door Nick, een oudere zeeleeuw. "Uit paniek sprong hij daarom op de rand van het verblijf." Inmiddels de jonge zeeleeuw apart gezet, waar hij het 'trucje' niet kan herhalen, vertelt de woordvoerder. Ook zal hij het Rotterdamse dierenpark binnenkort inruilen voor een ander dierenpark. Die verhuizing stond al op de planning. De woordvoerder laat ook weten dat er plannen zijn om de ruit van de binnenkant af te randen, zodat andere zeeleeuwen niet meer op de ruit kunnen komen."

Misschien is Nick vergeten dat ook hij ooit dromen had. En misschien is Blijdorp vergeten dat je in de oceaan helemaal geen afgerande ruiten hebt, en deze het realisme van de ervaring voor zowel dier als bezoeker ernstig zullen ondermijnen.